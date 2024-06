Ceny prosto z Dubaju? To tylko weekend w Krakowie

Wątek paragonów pojawił się m.in. w serwisie Wykop. "Czy to Dubaj, czy jeszcze Kraków?" - pytają oburzeni internauci. "Kryzys w polskiej gastronomii w pełni". "Odkąd ceny w knajpach wystrzeliły w kosmos, to zwyczajnie przestałem do nich chodzić. Rozumiem, że inflacja, ceny energii, ale są pewne granice, po których przekroczeniu kupowanie staje się zwykłym frajerstwem" - dodaje kolejny z komentujących.