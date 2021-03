CBOS: najbardziej lubimy Czechów. Za kim nie przepadamy?

Niewiele mniej respondentów darzy sympatią Hiszpanów (57 proc.), Chorwatów (55 proc.) oraz Norwegów (54 proc.), a także Anglików (52 proc.), Francuzów (50 proc.), Holendrów (49 proc.), Litwinów (49 proc.) oraz Białorusinów (47 proc.). Niechęć do wymienionych nacji deklarowana jest znacznie rzadziej niż sympatia (od 6 do 17 proc.).

Kolejnym narodem do którego sympatia deklarowana jest wielokrotnie częściej niż niechęć są Estończycy (44 proc. wobec 10 proc.), jednocześnie niemała część ankietowanych nie ma sprecyzowanego stosunku do tej nacji (17 proc.).

Francuskie testy atomowe. Po latach ujawnili przerażającą prawdę

2/5 Polaków przychylnie o Niemcach, Ukraińcach i Żydach

Z badania wynika ponadto, że około dwóch piątych respondentów przychylnie wypowiada się na temat Niemców, Ukraińców, Żydów oraz Chińczyków (sympatię wyraża od 36 proc. do 43 proc. respondentów). W nastawieniu do tych narodów również sympatia przeważa nad niechęcią, choć przewaga jest mniejsza niż w przypadku wymienionych wcześniej nacji (niechęć wyraża od 25 proc. do 29 proc. respondentów).