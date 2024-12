Cała Polska na żółto. Alarmujące prognozy i nowe alerty

Gęsta mgła uniemożliwiła lądowanie i odloty. Jak przekazała Natalia Vince, rzecznik prasowa Kraków Airport, loty zostały przekierowywane m.in. do Rzeszowa, Ostrawy, Warszawy . Natomiast rejsy z Krakowa do Stambułu, Frankfurtu i Amsterdamu zostały odwołane.

Alerty obowiązują do niedzieli do godz. 10, miejscami do 12.