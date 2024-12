Mgła paraliżuje lotniska w Krakowie i Katowicach

Gęsta mgła utrudnia funkcjonowanie lotnisk w Krakowie i Katowicach . Rejsy do tych miast są przekierowywane na inne lotniska, takie jak Warszawa, Wrocław czy Ostrawa. Odloty są znacznie opóźnione , co potwierdziła rzeczniczka prasowa Kraków Airport, Natalia Vince.

Podobne problemy występują na lotnisku w Katowicach, gdzie mgła uniemożliwia starty i lądowania. Opóźnione są wyloty do Londynu i Eindhoven, a rejsy do Katowic są przekierowywane do Wrocławia i Warszawy.