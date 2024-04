Były biskup został mężem. Zgodę na ślub wydał papież

"To była długa droga, ale udało się nam uregulować naszą sytuację kanoniczną: zawrzeć ślub tak, jak chcieliśmy i teraz znów możemy przyjmować komunię świętą. Nie sądzę, że nasza miłość (...) powinna być ukrywana. Nie uważam, że słuszne było tuszowanie rezygnacji mojego męża ze stanowiska biskupa" - czytamy we wpisie, do którego pisarka dołączyła romantyczne zdjęcia z uroczystości.