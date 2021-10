Byli żołnierze Bundeswehry podejrzani o planowanie ataków na migrantów

Ministerstwo bardzo poważnie podeszło do tej sprawy, ponieważ referent pracował w wydziale strategiczno-operacyjnym i miał dostęp do wielu tajnych informacji, dotyczących na przykład działalności jednostki specjalnej KSK oraz agentów niemieckiego kontrwywiadu wojskowego. W rezultacie natychmiast pozbawiono go dostępu do takich informacji oraz odcięto go od kontaktów z innym pracownikami tego wydziału.