Byli w PiS. Joachim Brudziński wywołał ich do tablicy. Odpowiadają na porównanie z Wojciechem Kałużą

Należeli do Prawa i Sprawiedliwości, ale odeszli bądź zostali wyrzuceni. Minister Joachim Brudziński, chcąc bronić dobrego imienia nowego członka PiS Wojciecha Kałuży, przytoczył ich nazwiska. Joanna Kluzik-Rostowska i Michał Kamiński zaznaczają, że niesłusznie nazywani są zdrajcami.

Opozycja mówi: "sprzedał się". Czym Wojciech Kałuża sobie na to zasłużył Radny Sejmiku Śląskiego zmienił polityczne barwy. Przeszedł z Koalicji Obywatelskiej go Prawa i Sprawiedliwości. I tym samym zapewnił PiS większość w sejmiku województwa śląskiego. Sam został wicemarszałkiem regionu.

Brudziński na atak odpowiedział atakiem, ale nie w stronę tygodnika, ale byłych członków PiS. "Redakcjo 'Polityki', a jak należy zwracać się do Joanny Kluzik-Rostoskiej, Bartłomieja Arłukowicza, Pawła Zalewskiego, Michała Kamińskiego , Ludwika Dorna, Kazimierza Ujazdowskiego i Grzegorza Napieralskiego? Wszyscy oni za przejście ze swoich partii do Platformy otrzymali albo ministerialne stołki, albo miejsca na listach" - napisał.

Dwoje z byłych członków PiS odpowiedziało Brudzińskiemu, po tym jak niejako wezwał ich do tablicy. W rozmowie z portalem natemat.pl Joanna Kluzik-Rostowska na początku zaznaczyła, że nie odeszła, a została wyrzucona. - Joachim Brudziński nie chce o tym pamiętać - mówi.

"To nie było tak"

W czerwcu 2011 roku dołączyła do Platformy Obywatelskiej. - To nie jest tak, że ja zmieniłam poglądy. To partia zaczęła prowadzić politykę, z którą nie byłam w stanie się identyfikować - zaznacza.