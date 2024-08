Ciężarna przyniosła do domu dużą sumę. Mówiła, że z lotto

Prokuratura wobec Anny A. sformułowała zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu oraz spowodowania lekkich obrażeń ciała. W toku dochodzenia przyznała się do winy. Z jej zeznań wynikało, że działała w pojedynkę, a jej mąż był nieświadomy zaplanowanych przez nią czynów. Przed każdym z napadów prosiła go, by zawiózł ją pod pretekstem wizyty w ośrodku zdrowia, a następnie podjechał po nią na wcześniej umówione miejsce. Wytłumaczenie, jakim posługiwała się wobec rodziny, brzmiało, że wygrała milion złotych w loterii. - Zarówno syn, jak i mąż uwierzyli w to, co im powiedziałam - tłumaczyła.