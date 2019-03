Busko Zdrój. Radny bez doświadczenia został dyrektorem uzdrowiska

Maciej Gawin, działacz Porozumienia, został w środę nowym dyrektorem "Krystyny" - szpitala uzdrowiskowego w Busku-Zdroju. Pytany przez dziennikarza "Wyborczej" o swoje kwalifikacje, odpowiada "dość długo chorowałem". Od listopada Gawin jest także wojewódzkim radnym PiS.

Radny Prawa i Sprawiedliwości od dwóch lat był zastępcą dyrektora oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach. Jak sam przyznał "decyzję podjął po trudnych rozważaniach, bo dotychczasowa praca go satysfakcjonowała. To obiekt w moim mieście rodzinnym, gdzie mieszkam, i chciałbym tu działać dla miasta. Jest dużo do zrobienia, ale uważam, iż jesteśmy w stanie zostawić ślad po sobie" - mówił Gawin portalowi echodnia.eu.