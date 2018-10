Burzliwa wizyta Andrzeja Dudy w Berlinie. Gorzki komentarz z Niemiec

"Czas odświętnych przemówień dobiegł końca" - pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Zdaniem dziennika wizyta Andrzeja Dudy w Berlinie dowodzi, że różnice zdań między Polską a Niemcami stały się głębokie.

Jeszcze do niedawna sytuacja w Europie, a szczególnie relacje między Berlinem a Warszawą były tak dobre, że prezydenci Polski i Niemiec spotykając się na krótko przed 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości rozwodziliby się, używając zrytualizowanych formułek, nad jasnymi i ciemnymi stronami wspólnej historii, pojednaniem obu narodów i aktualnym partnerstwie - pisze Reinhard Veser w komentarzu opublikowanym w środę we "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Tęsknota za nudą

"Dziś tęsknimy do tych przyjemnych, pełnych nudy czasów, dzięki którym takie słowa powstały" - stwierdza komentator. Biorąc pod uwagę to, co mieli sobie do powiedzenia w Berlinie prezydenci Frank-Walter Steinmeier i Andrzej Duda, można było dostrzec, jak głębokie stały się różnice zdań - zauważa Veser.