Burza wśród polityków w studiu TVN24. "To jest obrzydliwe"

Nie milknie dyskusja dotycząca zamieszek podczas sobotniego Marszu Równości. Politycy wzajemnie oskarżają się o prowokowanie do agresywnych działań. W studiu TVN24 wywiązała się gorąca dyskusja na ten temat.

Polityk nawiązywał do wydarzeń, które miały miejsce podczas sobotniego Marszu Równości w Białymstoku. Doszło do zadymy, w trakcie której rzucano petardami, butelkami i kostką brukową. Przeciwnicy pochodu próbowali go zablokować. Jedna z policjantek trafiła do szpitala.