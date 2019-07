Tomasz Terlikowski zabrał głos ws. naklejek wyrażających sprzeciw wobec LGBT. "Szanujmy ludzi"

Naklejki z napisem "strefa wolna od LGBT" wzbudziły duże kontrowersje. Pomysł dystrybuowania ich z "Gazetą Polską" nie spodobał się Tomaszowi Terlikowskiemu. Publicysta wyjaśnił, że takie działania nie mają wiele wspólnego z Ewangelią.

"Wyobraźcie sobie, co by było gdyby jakieś liberalne medium wypuściło naklejki dla usługodawców z napisem: 'Strefa wolna od katolików/katolicyzmu'" - napisał na Facebooku Tomasz Terlikowski.

Dziennikarz nawiązał do zapowiedzi rozdawania naklejek z napisem "strefa wolna od LGBT" z "Gazetą Polską". O takim pomyśle pracownicy periodyku poinformowali w środę w mediach społecznościowych.

Terlikowski stwierdził, że publikacja naklejek skierowanych do katolików z pewnością wywołałaby oburzenie. "A teraz zastosujmy tę samą zasadę, zgodnie z mądrością etyczną, nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe, do osób homoseksualnych, transseksualnych czy jeszcze innych (zwanych osobami LGBTQ)" - dodał.