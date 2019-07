"Strefa wolna od LGBT". Sakiewicz broni się ws. naklejek

Do nowego numeru "Gazety Polskiej" mają być dołączone naklejki z napisem "Strefa wolna od LGBT". Ten pomysł nie spodobał się ambasador USA Georgette Mosbacher. Redaktor naczelny tygodnika Tomasz Sakiewicz twierdzi, że ze względu na panującą w Polsce wolność słowa jego gazeta ma prawo rozprowadzać tego rodzaju materiały.

"Jestem rozczarowana i zaniepokojona tym, że pewne grupy wykorzystują naklejki do promowania nienawiści i nietolerancji. Szanujemy wolność słowa, ale musimy wspólnie stać po stronie takich wartości jak różnorodność i tolerancja" - skomentowała na Twitterze Mosbacher.

Do jej wpisu odniósł się Tomasz Sakiewicz . Dziennikarz zaznacza, że ambasador USA w Warszawie powinna szanować poglądy polityczne niezależnie od tego, czy się z nimi zgadza. "Wolność oznacza, że ja szanuje Pani poglądy a Pani moje. Sprzeciwiamy się jedynie narzucaniu poglądów siłą. Bycie działaczem ruchu gejowskiego nie czyni nikogo bardziej tolerancyjnym. Polacy kochają wolność i znają od wieków słowo tolerancja. Dlatego wspierali powstanie USA" - napisał.

"One sugerują, że konserwatyści są przeciw tym ludziom, a to nieprawda. Jesteśmy przeciwko publicznemu promowaniu zachowań homoseksualnych, a nie przeciw samym homoseksualistom. Taki dwuznaczny przekaz to wystawianie im piłki" - tłumaczy.