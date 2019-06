Chłopiec sypał kwiaty na procesji Bożego Ciała. Ksiądz oburzony

Jedną z tradycji podczas obchodów Bożego Ciała jest sypanie kwiatów przez dzieci podczas procesji. Zazwyczaj to zadanie należy do dziewczynek, jednak w Poznaniu razem z nimi tę czynność wykonywał chłopiec. To nie spodobało się znanemu księdzu Danielowi Wachowiakowi.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Procesja podczas uroczystości Bożego Ciała (PAP)

"W pewnej poznańskiej parafii, do dziewczynek sypiących na procesji kwiatki, jedna z matek przyprowadziła swojego małego synka, dała mu koszyczek i chłopczyk rzucał kwiaty. Pozwólcie, że nie skomentuję" - napisał na Twitterze proboszcz parafii p.w. NMP Wniebowziętej w Piłce (woj. wielkopolskie). Został tam przeniesiony z jednej z poznańskich parafii.

Duchowny słynie z dużej aktywności w mediach społecznościowych. Niedawno zasłynął krytyką Jacka Jaśkowiaka. Gdy ten został prezydentem miasta, ks. Wachowiak napisał na Twitterze: "Poznaniu, żal mi Ciebie. Żal, że w wyborach Twoi mieszkańcy nie biorą pod uwagę, jak traktuje Ewangelię włodarz miasta". Zdecydował się również odprawić mszę w intencji polityka, na którą zresztą przyszedł sam zainteresowany.

Również wpis o poznańskiej procesji wzbudził spore poruszenie wśród internautów. Część z nich uznała, że nie ma w tym nic zdrożnego, jednak dla niektórych zachowanie matki chłopca jest przesadą. Wśród nich znalazł się działacz Konfederacji Krzysztof Bosak.

Zobacz także: "Czy PO wie, co robi?". Rozenek-Majdan na konferencji Platformy w Sejmie

"W Kościele role płciowe mają być różne a nie ujednolicone. Kościół to nie poligon doświadczalny dla lewicy" - napisał. Jednocześnie podkreślił, że jest tolerancyjny i "w Kościele mało co mu przeszkadza".

Przeciwnego zdania był m.in. o. Grzegorz Kramer. "Ale co tu komentować? Że chłopak sypał kwiaty?" - pytał retorycznie.