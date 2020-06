Burza wokół słów Czarnka o LGBT. KUL "prawdopodobnie się odetnie"

Teraz jednak uczelnia ma odciąć się od słów swojego wieloletniego pracownika. Nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska, ale w KUL usłyszeliśmy, że władze uczelni nie będą milczeć. - Prawopodobnie się od tego odetniemy. To jest stanowisko wypowiadane przez indywidualne osoby, a nie władze uczelni - powiedział w rozmowie z WP jeden z pracowników uczelni.

Czarnek wywołał burzę. Zareagował wiceprezes PiS

Przemysław Czarnek wywołał burzę słowami, że społeczność LGBT nie jest "równa ludziom normalnym" . - Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym - powiedział na antenie TVP Info. Według niego "LGBT to ideologia, która fałszuje rzeczywistość, wprowadza totalny relatywizm i próbuje zrównać dobro ze złem".

- Spacerowanie ojca z dzieckiem po ulicy to prawo człowieka. Bieganie z gołym biustem i genitaliami po ulicy to nie jest prawo człowieka. I żadnej równości tu nie ma. Nie można zrównywać dobra ze złem. Sorry, prościej nie potrafię - tłumaczył później na Twitterze.