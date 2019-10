Burza w TVN. Sebastian Kaleta krytykuje stację

Poseł PiS Sebastian Kaleta w programie "Kropka nad i" zarzucił telewizji TVN brak obiektywizmu i tuszowanie sprawy zatrzymania burmistrza warszawskich Włoch. To jego reakcja na pytania o szefa NIK Mariana Banasia.

Kaleta nie chciał ustosunkować się do zarzutów, które są stawiane wobec szefa NIK. - Pan Banaś musi wyjaśnić kwestie związane z majątkiem. Nie poczuwam się ani do roli obrońcy Banasia, ani do roli osoby, która go rzuci na stos. Efekty jego pracy były jednak dobre - oświadczył.