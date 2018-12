Budowa ekskluzywnego hotelu w Krakowie przed sądem. Bitwa o ponad 50 milionów złotych

Zamiast na budowie, inwestor pracuje w sądzie. Tak wygląda próba zbudowania w centrum Krakowa luksusowego hotelu w miejscu zrujnowanej kamienicy. Problemu by nie było, gdyby pod jej murami nie odkryto średniowiecznego cmentarza.

Angel Poland Grup szczyci się tym, że od 15 lat zmienia wygląd polskich miast. Wśród flagowych inwestycji firmy jest Angel Wawel, który powstał w murach klasztoru sióstr koletek w Krakowie oraz wrocławski The Granary La Suite Hotel – tu jednym z elementów nowoczesnego budynku jest odrestaurowany średniowieczny spichlerz.

Zgodnie z przepisami, analizując decyzję prezydenta, wojewoda sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, wymaganiami ochrony środowiska oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Upewnia się także, czy projekt jest kompletny i czy posiadana wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i pozwolenia. – Tylko do tych kwestii mogła i odnosiła się decyzja wojewody. Jeśli wymogi w tych aspektach zostały spełnione nie mogło być podstaw do wydania innej decyzji – tłumaczy stanowisko urzędu dr Joanna Paździo, rzecznik prasowy Wojewody Małopolskiego.

Za nami trzy rozprawy, w środę kolejna. Ostatnia nie przyniosła rozstrzygnięcia, bo zabrakło odpowiedzi ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sąd wezwał MKiDN, nadzorujące pracę małopolskiego konserwatora zabytków, do wyjaśnienia, czy w resorcie nie są prowadzone żadne postępowania odnoszące się do konserwatorskiej zgody na realizację inwestycji. Odpowiedź jest już znana. MKiDN nie prowadzi takich postepowań (prowadzi inne, ale o tym za chwilę). Jest więc szansa, że podczas kolejnej rozprawy dojdzie do przełomu.