Budka grzmi po raporcie NIK. Opozycja chce iść za ciosem

- Gdyby nie twarda postawa opozycji i Senatu dziś mielibyśmy do czynienia z nielegalnymi wyborami prezydenckimi - podkreślił szef Koalicji Obywatelskiej. - Do takiego chaosu i anarchii doprowadziła obecna władza. A co będzie jutro? Co będzie, gdy ta władza zacznie się sypać? Dziś każdemu ministrowi w rządzie PiS powinno zależeć, by sądy w Polsce były niezależne, bo sami przed nimi staną - dodał Cezary Tomczyk.