Brzozówka: karetka wioząca pacjentkę zderzyła się z bmw

Wypadek w Brzozówce pod Toruniem. Na drodze krajowej nr 10 karetka przewożąca pacjentkę zderzyła się z bmw. Na szczęście nikt nie został ranny.

Do zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 7.20. Ambulans na sygnale przewozil do szpitala pacjentkę. Jechał drogą krajową nr 10 w kierunku Torunia. Poruszał się tzw. korytarzem życia, który utworzyły samochody jadące w tym samym kierunku - informuje portal ototorun.pl.