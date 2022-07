Brytyjski minister o klęskach Rosji. "Plany A, B i C Putina zawiodły"

- Prezydent Putin przeciwstawił się wszelkiej logice tym, co zrobił na Ukrainie. Wszyscy, od jego przyjaciół po doradców, zalecali, aby tego nie robił (...), a on i tak to zrobił - komentował Wallace, odnosząc się do działań dyplomatycznych, które Zachód podejmował w celu zapobiegnięcia rosyjskiej napaści na niepodległy kraj.