Brexit. Guy Verhofstadt stawia Wlk. Brytanii ultimatum

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia stało się "prawie nieuchronne" - ostrzega belgijski eurodeputowany Guy Verhofstadt.

Parlamentarzyści mieli do wyboru cztery propozycje: stworzenie unii celnej między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską, uzyskanie członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu (EFTA) i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz porozumienia celnego z UE (tzw. Wspólny Rynek 2.0), organizację referendum ratyfikacyjnego dla jakiegokolwiek porozumienia z UE oraz zobowiązanie rządu do jednostronnego wycofania się z brexitu w razie niezdolności uzyskania przedłużenia procesu, lub alternatywnego porozumienia z opcją podjęcia kolejnej próby w przyszłości.

Incydent w Izbie Gmin

Debatę nad brexitem w Izbie Gmin zakłóciła w poniedziałek grupa ubranych w same majtki aktywistów. Przez pół godziny - do czasu interwencji policji - stali przyklejeni się do szyby między ławami poselskimi a galerią dla publiczności.