Brexit. 5,8 mln podpisów pod petycją ws. wyjścia z UE. Jest decyzja rządu

Brytyjski rząd odrzucił podpisaną przez 5,8 miliona osób petycję nawołującą do jednostronnego wycofania się z procesu wyjścia z UE. Zebrała ona rekordową liczbę głosów w ciągu zaledwie kilku dni.

Reakcja Tuska

Chaos

Co dalej?

W czwartek późnym wieczorem w Brukseli przywódcy 27 krajów UE uzgodnili dwa scenariusze przedłużenia brexitu. W pierwszym, jeśli Izba Gmin zaakceptuje porozumienie rozwodowe w tym tygodniu, przedłużenie nastąpi do 22 maja. Jeśli nie zaakceptuje - to 12 kwietnia.

Premier Theresa May po raz pierwszy w piątek zasugerowała, że może nie dojść do powtórnego głosowania nad projektem umowy ws. wyjścia z UE, co otworzy drogę do bezumownego opuszczenia Wspólnoty lub długiego opóźnienia brexitu. Wystosowała w tej sprawie list do brytyjskich posłów.