Brexit. Czarne chmury nad Theresą May. Szantaż ze strony ministrów

Rośnie sprzeciw wobec dalszego urzędowania Theresy May jako premier Wielkiej Brytanii. Brytyjskie media donoszą, że 11 ministrów wezwało ją do rezygnacji ze stanowiska. Jeśli odmówi, grożą masowymi rezygnacjami.

O szczegółach piszą "Sunday Times", "Sunday Telegraph" i "Mail on Sunday". Według pierwszych stron ich niedzielnych wydań, ministrowie w rządzie May mieli uzgodnić między sobą, że premier stała się "toksyczna" i wyłącznie jej rezygnacja może dać szansę na rozwiązanie trwającego kryzysu politycznego wokół wyjścia Wlk. Brytanii z UE.

Faworytami zastąpienia May są, według "Sunday Times", szef urzędu gabinetu David Lidington, który był chwalony za prowadzenie technicznych przygotowań do brexitu, oraz minister środowiska Michael Gove, jeden z liderów kampanii za wyjściem z UE sprzed referendum z 2016 roku.

Chaos. Decyzja UE

W czwartek późnym wieczorem w Brukseli przywódcy 27 krajów UE uzgodnili dwa scenariusze przedłużenia brexitu. W pierwszym, jeśli Izba Gmin zaakceptuje porozumienie rozwodowe w przyszłym tygodniu, przedłużenie nastąpi właśnie do 22 maja. Jeśli nie zaakceptuje - to 12 kwietnia.

Brexitu jednak nie będzie?

W piątek premier May po raz pierwszy zasugerowała, że może nie dojść do powtórnego głosowania nad projektem umowy ws. wyjścia z UE, co otworzy drogę do bezumownego opuszczenia Wspólnoty lub długiego opóźnienia brexitu. Wystosowała w tej sprawie list do brytyjskich posłów.