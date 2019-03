Coraz więcej Brytyjczyków popiera pozostanie w UE. Jednak brexit bez umowy pozostaje realny

Miliony Brytyjczyków podpisują petycję za odwołaniem Brexitu. W Londynie planowana jest także manifestacja zwolenników pozostania w EU. Tymczasem na scenie politycznej nadal panuje chaos, który grozi katastrofalnym wyjściem ze Wspólnoty bez umowy.

Pod petycją opublikowaną na stronie parlamentu brytyjskiego podpisało się już ponad 4 mln obywateli. W niektórych okręgach "zagłosowało" w ten sposób już ponad 15 proc. wyborców. To potężna liczba, która daje nadzieję zwolennikom ponownego referendum.

Premier Theresa May przyznała, że Izba Gmin może nie przyjąć w najbliższych dniach umowy z Brukselą. W takim przypadku poważna stanie się groźba brexitu bez porozumienia w nowym, przyjętym przez UE terminie 12 kwietnia . Tylko zaakceptowanie umowy pozwoliłoby Wielkiej Brytanii wyjść ze Wspólnoty w sposób "uporządkowany" 22 maja.

Aby tego uniknąć Londyn może prosić o kolejne odroczenia, co wymagałoby wzięcia przez Brytyjczyków udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To byłaby sytuacja absurdalna w kraju, który w referendum opowiedział się za opuszczeniem UE.