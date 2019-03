Brexit. Dwie ostateczne daty

Brytyjczycy mają tydzień, by zdecydować, jak będzie wyglądać brexit. Jeśli do końca miesiąca nie zgodzą się na warunki ustalone między KE a premier May, opuszczą Unię bez umowy 12 kwietnia. Jeśli Izba Gmin przyjmie porozumienie, brexit dokona się 22 maja.

Wielka Brytania jest już jedną nogą poza Unią (East News, Fot: EMMANUEL DUNAND)

Chwilę po godzinie 23:00 członkowie Rady Europejskiej jednogłośnie zgodzili się na uwagi brytyjskiego rządu do treści ostatniego porozumienia. Chodzi o warunki, na jakich Wielka Brytania opuści Unię Europejską.

O przełomie w ciągnących się od miesięcy negocjacjach poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Zgoda członków Unii na ustępstwa oznacza, że oczy wszystkich zainteresowanych tematem brexitu zwrócą się ponownie na Londyn.

Umowa 22 maja, albo "twardy brexit" za 3 tygodnie

Tym samym maleje liczba alternatywnych scenariuszy i dat, które rozważane były przy okazji unijnego szczytu, który rozpoczął się w czwartek. Wielka Brytania chciała przedłużenia terminu wyjścia ze Wspólnoty, by zyskać więcej czasu na dogadanie się w spornych kwestiach.

Unia daje brytyjskiej Izbie Gmin tydzień na przyjęcie zaproponowanych warunków wyjścia ze Wspólnoty. Jeśli do końca miesiąca nie zgodz się na warunki ustalone między Radą Europejską a premier Theresą May, opuszczą Unię bez umowy 12 kwietnia. Jeśli parlamentarzyści zaakceptują porozumienie, brexit dokona się 22 maja.

Dzień później rozpoczną się wybory do Parlamentu Europejskiego.