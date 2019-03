Ważą się losy brexitu. Już kilka godzin rozmów

Przeciągają się rozmowy ws. brexitu podczas unijnego szczytu w Brukseli. Polska jako jedyna chciała zgodzić się na prośbę Londynu ws. czerwcowego terminu wyjścia z UE. Ostatecznej decyzji wciąż nie ma.

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May zwróciła się do UE z prośbą o opóźnienie brexitu do 30 czerwca. Nad odpowiedzią przedstawiciele państw UE dyskutują już kilka godzin. Przywódcy unijnej "27" przygotowują deklarację, w której mają wskazać warunkową datę technicznego przedłużenia brexitu.

Długie dyskusje nad datą

Z deklaracji przedstawicieli większości unijnych państw wynikało początkowo, że są za zapisem o przesunięciu brexitu najpóźniej do 22 maja. Chodziło o to, aby uniknąć kolizji terminów z wyborami do PE, które zaplanowane są od 23 do 26 maja w zależności od kraju.