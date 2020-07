Borys Budka: "Andrzej Duda wybrany w sposób nieuczciwy"

Borys Budka o samorządach

Budka pytany o plany partii rządzącej wobec samorządów, mówił o konieczności tłumaczenia Polakom roli samorządów w Polsce. Zdaniem szefa PO, PiS będzie chciało ograniczać kompetencje samorządów i zmniejszać ich finansowanie, by mieszkańcy obarczali władze lokalne za trudną sytuację w kraju.

Polityk zwrócił uwagę na słowa Janusza Kowalskiego, który tuż po wyborach prezydenckich ogłosił walkę z "księstwami PO". Jego zdaniem świadczy to o tym, że Zjednoczona Prawica nie chce poprawiać sytuacji polskich samorządów, tylko walczyć ze swoimi politycznymi przeciwnikami.

Borys Budka o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki

Przewodniczący PO odniósł się również do słów Rafała Trzaskowskiego, który podczas kampanii wyborczej stwierdził, że Donald Tusk jest już poza polską polityką. Budka podkreślił, że jego zdaniem Tusk przeszedł drogę od polityki krajowej do międzynarodowej. W jego ocenie były premier odniósł ogromne sukcesy w europejskiej polityce i to ona jest teraz obszarem jego działania.