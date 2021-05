Bon turystyczny dla Polaków. Do kiedy można z niego skorzystać?

Bon turystyczny. Czy zostanie przedłużony?

Ma to związek z wieloma obostrzeniami, które na kilkanaście tygodni wyłączyły branżę turystyczną i rozrywkową. Choć program o bonie turystycznym obowiązywał, to praktycznie nie było gdzie go zrealizować. Dlatego Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzi analizy dotyczące wykorzystania bonów i ewentualnych możliwości wydłużenia terminu realizacji programu.