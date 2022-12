Bójki na ulicach Mediolanu. Poszło o Putina

Uczestnicy relacjonowali w mediach społecznościowych: "Mediolan ma dwie strony medalu. Jest część miasta, która nie akceptuje złych rzeczy, która się oburza, wychodzi na ulice. Ale jest też druga strona miasta: to ta, która przyznaje plac faszystom, legitymizuje ich. To jest oblicze miasta, które istnieje, nie ma sensu temu zaprzeczać. Ktoś na to pozwala, ktoś nie protestuje... akceptują to w milczeniu, w imię ‚poprawności politycznej’".