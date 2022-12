Furia w Kijowie. Ukraina reaguje na słowa Macrona

Francuski prezydent zainteresował się w zeszłym tygodniu przyszłością rosyjskiego dyktatora Władimira Putina. Powiedział w telewizyjnym wywiadzie w sobotę, że Europa powinna przedyskutować, "jak dać Rosji gwarancje w dniu, w którym powróci ona do stołu negocjacyjnego". - Jedną z podstawowych kwestii, którymi musimy się zająć, jak zawsze powtarzał prezydent Putin, jest obawa, że NATO zbliży się do jego drzwi i dojdzie do rozmieszczenia broni, która może zagrozić Rosji - powiedział Macron.