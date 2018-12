Bloger oskarża ludzi z WOŚP o wandalizm. "Dorwę was"

Piotr Wielgucki znany jako "Matka Kurka" oskarża ludzi z fundacji WOŚP o oblanie jego domu czarną mazią. Osoby od Jerzego Owsiaka nazywa "bandziorami" i przekonuje ich, że nie da się zastraszyć.

"Tak się bawią dzieci 'Jurka' Owsiaka z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i 'obrońcy konstytucji'. Mam dwie informacje dla was bandziory z 'serduszkami' i 'koszulkami'. Po pierwsze mnie nie zastraszycie, po drugie dorwę was" - napisał na Twitterze Piotr Wielgucki, znany jako "Matka Kurka". Do wpisu załączył zdjęcie swojego zdewastowanego domu, który został oblany czarną mazią.