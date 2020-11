Black Friday 2020. Wielkie promocje na elektronikę. Ogromne zainteresowanie klientów

Promocje obowiązują w największych sklepach z elektroniką w Polsce: Media Expert, RTV Euro AGD czy Media Markt. Tam można znaleźć przeceniony towar nawet o kilkadziesiąt procent. Warto jednak pamiętać, że to nie ostatni dzień wyprzedaży w sklepach z elektroniką. I choć już teraz promocje cieszą się ogromnym zainteresowaniem klientów, to w Cyber Monday - 30 listopada - promocje mogą być jeszcze bardziej atrakcyjne.

Black Friday 2020. Jak nie dać się oszukać

Jak nie dać się oszukać podczas Black Friday 2020? Po pierwsze - zawsze sprawdzajmy wiarygodność sprzedawcy. Pomogą nam w tym opinie na portalach aukcyjnych, forach i w komentarzach. Dane, takie jak e-mail, numer telefonu lub numer skrzynki pocztowej nie wystarczą, aby uznać przedsiębiorcę za zaufanego. Na plus może działać możliwość odbioru osobistego towaru – jeśli sprzedający podaje swój adres to znak, że nie ma nic do ukrycia. Przed dokonaniem zakupów, warto zadzwonić pod podany na stronie numer telefonu. Jeśli nie możecie go znaleźć, powinna Wam się zapalić czerwona lampka.