Bitwa o wiceprezesów PiS. "Dwie propozycje dla ziobrystów wywołały bunt"

Według naszych rozmówców w czasie negocjacji padła propozycja, by w związku z rehabilitacją Zbigniewa Ziobry – do momentu powrotu do zdrowia i pełnej aktywności politycznej – funkcję wiceprezesa w zastępstwie sprawował Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości. Jednak ten pomysł nie wszystkim się podoba, choćby ze względu na to, że w przeszłości ostro krytykował Mateusza Morawieckiego. To właśnie część współpracowników byłego premiera zdecydowanie sprzeciwia się nominacji dla Wosia.