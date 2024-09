W PiS topnieje lista kandydatów na prezydenta. "Jeden wychodzi na prowadzenie"

"Jest na dobrej drodze"

- Potwierdzam, w PiS rośnie grono zwolenników Bocheńskiego, ale to nie znaczy, że decyzja została podjęta. Ludzie widzą to, że nie ma spektakularnych wpadek, wykluczających wypowiedzi, ma doświadczenie jako wojewoda, teraz jako europoseł. Myślę, że jest na dobrej drodze – dodaje kolejny rozmówca z PiS. - Bocheński mógłby zawalczyć o głosy nie tylko elektoratu PiS. Ma szansę się zbudować. Mam nadzieję, że prezes to potwierdzi - dodaje kolejny rozmówca WP.