Birma. Kolejne decyzje po zamachu stanu. Władze wojskowe zablokowały Facebooka

Jak podaje dziennik "Myanmar Times", w środę wieczorem wszyscy operatorzy komórkowi i dostawcy internetu otrzymali nakaz zablokowania serwisu Facebook. Największy operator, państwowy MPT zablokował dostęp również do komunikatorów Messenger i Whatsapp oraz serwisu Instagram, które należą do Facebooka.

Oficjalnym powodem jest doprowadzenie do "stabilizacji" sytuacji w kraju. Blokada stron ma obowiązywać do 7 lutego.

Po przewrocie ludzie zaczęli się organizować na Facebooku, by mobilizować siły oraz wzywać do protestów. Przykładowo grupę "Ruch Obywatelskiego Sprzeciwu 2021"w serwisie Facebook obserwuje 190 tys. osób.

Pojawiła się reakcja firmy Facebook na wydarzenia w Birmie. Portal wydał oświadczenie wzywające do przywrócenia dostępności serwisu. Według dziennika "Myanmar Times" w kraju 22,4 mln mieszkańców używa Facebooka. Z tego 9,6 mln to Birmańczycy w wieku 25-34 lat.

Birma. Zamach stanu, wojsko przejęło władze

W poniedziałek doszło do przejęcia władzy przez birmańską armię. Zatrzymano liderów Narodowej Ligi dla Demokracji - czyli partii, która wygrała listopadowe wybory parlamentarne. Należą do niej m.in. prezydent kraju U Win Myint i noblistka Aung San Suu Kyi.

- ONZ zrobi wszystko, co w jej mocy, by zmobilizować społeczność międzynarodową do wywarcia presji na Birmę, aby pucz wojskowy w tym kraju się nie powiódł – oświadczył w środę sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Tymczasem wciąż w kraju wybuchają kolejne protesty. Jak podaje agencja Reutera, co najmniej trzy osoby zostały aresztowane po manifestacji przeciwko wojskowemu zamachowi stanu w Mandalay. To drugie co do wielkości miasto w kraju.