Koronawirus w Polsce. Lekarz: "szpitale tymczasowe to atrapy"

- Mama z komplikacjami po przejściu udaru nie została przyjęta na oddział wewnętrzny w Gdańsku, bo, jak usłyszeliśmy, został on przeznaczony dla pacjentów z koronawirusem. Trzeba było 82-latkę transportować do Gdyni, bo miejsca nie było ponoć także w pozostałych gdańskich szpitalach. Gdzie tu sens? - stwierdziła w rozmowie z portalem trojmiasto.wyborcza.pl pani Mariola z Gdańska.

W szpitalu tymczasowym w Sopocie średnio hospitalizowanych jest kilkunastu pacjentów jednocześnie, choć placówka dysponuje 54 łóżkami, a w przypadku zajścia takiej potrzeby można ich liczbę zwiększyć nawet do 200.

"To chore i niezrozumiałe". Piotr Zgorzelski zdumiony słowami ministra Grzegorza Pudy

Koronawirus w Polsce. Cena chorego za COVID-19

- Pacjentów do poszczególnych placówek kieruje koordynator PRM, czyli jednostka podległa wojewodzie. Opiera się on jednak na bardzo rygorystycznych wytycznych, które ograniczają możliwość przekazywania pacjentów do szpitala tymczasowego - przyznał w rozmowie z portalem rzecznik prasowy pomorskiego urzędu marszałkowskiego Michał Piotrowski.