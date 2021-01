18 milionów zł na adaptację Szpitala Narodowego. Znamy efekty kontroli posłów KO w KPRM

Spotkanie w KPRM miało związek z interwencjami poselskimi, które Szczerba i Joński od kilku miesięcy prowadzą ws. organizacji walki z pandemią . - To sprawiło, że jesteśmy naturalnymi kandydatami do zasiadania w komisji śledczej ws. systemu szczepień w Polsce, której powołania się domagamy - mówi Wirtualnej Polsce Michał Szczerba.

- Koszt ten nie uwzględnia przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego oraz codziennych kosztów jego obsługi i mediów. To kolejne miliony, a wykorzystanie tymczasowego szpitala jest żadne. Do końca listopada szpital przyjął 160 osób, a koszt jego funkcjonowania w tym czasie wyniósł 6 milionów. To astronomiczne kwoty - dodaje polityk KO.