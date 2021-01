WOŚP. Posłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński chcą posprzątać wasz dom

W swojej aukcji (link TUTAJ ) Szczerba i Joński zapewniają: "Wylicytuj nas. Zaproś do siebie. Możemy pomoc w domu, firmie lub na działce. Przypilnujemy dzieci, umyjemy okna, posprzątamy w magazynie. Zrobimy wiosenne porządki w ogrodzie".

Wiosenne Porządki. Film z posłami Szczerbą i Jońskim

Skąd pomysł akurat na wiosenne porządki? - Na co dzień robimy porządki w ministerstwach i urzędach. Na tym się znamy bardzo dobrze. Postanowiliśmy więc w tym roku przekazać na aukcję coś, co jest nam naprawdę bliskie: siebie. Wystawiamy dzień naszej pracy. To nie wspólna kawa czy obiad, albo książka z autografem. Ale dzień ciężkiej pracy. Osiem godzin. W dowolnym dniu, wolnym od obowiązków poselskich. Wybierzemy wspólnie wiosenny dzień - mówią posłowie Szczerba i Joński.