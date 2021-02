Zamach stanu w Birmie. Armia przejęła władzę na rok

Doszło już do pierwszych zatrzymań. Wśród aresztowanych osób jest m.in. liderka rządzącej do tej pory Narodowej Ligi dla Demokracji (NLD). - Słyszeliśmy, że Aung San Suu Kyi jest przetrzymywana w Naypyidaw, zakładamy, że armia jest w trakcie zamachu stanu - powiedział rzecznik NLD, dodając, że wkrótce on sam może zostać aresztowany.