Jarosław Kaczyński mówił o próbie puczu. Prokuratura szukała, ale nie znalazła

W nocy z 16 na 17 grudnia 2016 roku przed Sejmem zgromadziły się tysiące ludzi. Protestujący nie pozwalali politykom PiS opuścić gmachu parlamentu, lżyli ich, popychali. Politycy opozycji rozpoczęli okupację sali plenarnej. Jarosław Kaczyński ogłosił, że to próba puczu. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Po trzech latach okazało się, że nie znalazła żadnych dowodów, na próbę siłowego przejęcia władzy.

Marszałek przeniósł obrady do Sali Kolumnowej. Tam przegłosowano budżet i tzw. ustawę dekomunizacyjną. To tylko podgrzało atmosferę.

- Trzeba to nazwać wprost: to była próba puczu. Sygnały o takiej możliwej próbie przejęcia władzy docierały już do nas wcześniej. (...) To była poważna próba sparaliżowania władzy w sposób siłowy, niedemokratyczny. Jej podstawą było założenie, że nie uchwalimy budżetu - nazwał te wydarzenia w wywiadzie dla "w Sieci" prezes PiS Jarosław Kaczyński. W podobnym tonie wypowiadali się inni politycy PiS, między innymi ówczesny szef resortu spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak.