Jest decyzja sądu ws. brutalnej interwencji policji. Zmienił kwalifikację czynu

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, zajmujący się sprawą dwóch byłych już policjantów, którzy zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci Michała Sylwestruka, przekazał sprawę do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Stwierdził bowiem, że oskarżeni powinni odpowiadać za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Oznacza to, że Radosławowi P. i Przemysławowi D. może grozić kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.