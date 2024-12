Turyści ogołocili jedyny czynny w święta sklep. Zostały puste półki

Żabka, która mieści się w centrum Białki Tatrzańskiej, była prawdopodobnie jedynym sklepem otwartym w "turystycznym zagłębiu", jakie stanowią razem wsie: Białka i Bukowina Tatrzańska, oraz Jurgów i Czarna Góra - informuje portal onet.pl. Święta mogło w nich spędzać nawet 100 tys. turystów, którzy zakupy w wolne od handlu dni mogli robić albo na stacji Orlen w Bukowinie Tatrzańskiej, albo we wspomnianej Żabce, w której za kasą usiadł właściciel sklepu.

Efekt? - Jak przyszłam tutaj dziś rano na swoją zmianę, to nie mogłam uwierzyć, jak to wszystko wygląda. Pobojowisko. Półki świecą pustkami. Jeszcze w Wigilię byliśmy zatowarowani pod sufit. Wszystko sprzedało się w świąteczne dni . Czekamy na dostawę, a od rana klienci i tak nas szturmują - stwierdziła w rozmowie z reporterem portalu onet.pl pracownica Żabki.

W Polsce dyskusja o tym, by zmodyfikować prawo dotyczące handlu w miejscowościach turystycznych, wraca co kilka lat - przypomna portal onet.pl. Ostatnio mówiło się o tym za rządów PiS, gdy rząd wprowadzał zakaz handlu w niedzielę. Branża turystyczna w górach zgłaszała wówczas postulat by na Podhale, Szczyrk, Wisłę, Karpacz czy kurorty nad Bałtykiem popatrzeć przez inny pryzmat, ale posłowie nie zauważyli wówczas takiej potrzeby.