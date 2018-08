Białystok. Brutalnie zgwałcona 14-latka, zatrzymano 18-latka

Brutalny gwałt na ulicy Wyszyńskiego w Białymstoku. Funkcjonariusze zatrzymali 18-latka. Mężczyzna jest podejrzewany o seksualne wykorzystanie 14-latki.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 19. 18-latek zaatakował nastolatkę niedaleko bloków przy ulicy Wyszyńskiego. Brutalnie zgwałcił dziewczynę w miejscu, które było osłonięte drzewami.

Interweniowała straż miejska, która została wezwana na osiedle w sprawie zakłócanie ciszy nocnej. To właśnie oni zatrzymali 18-letniego gwałciciela. Podczas akcji służb mężczyzna stał się agresywny, starał się wyrwać funkcjonariuszom, a w kieszeni miał schowany kuchenny nóż. - W chwili zatrzymania znajdował się w stanie nietrzeźwości - cytuje Wojciecha Zalesko, szefa Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe "Polska The Times".

18-latek jest podejrzany o zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem osoby małoletniej. Grozi mu za to kara co najmniej 5 lat więzienia. To jednak nie wszystko. Prokuratura prowadzi śledztwo ws. kradzież rozbójniczej. Śledczy podejrzewają, że jeszcze tego samego dnia 18-latek ukradł dwa noże ze sklepu przy ul. Bohaterów Monte Cassino.