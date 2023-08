Białoruś wprost straszy Polskę. Reakcja Błaszczaka

Białoruś straszy Polskę

Potem padły oskarżenia. "To nie daje wam powodu do traktowania naszej ziemi jako waszych Kresów Wschodnich. Białorusini to duży, dumny i niezależny naród słowiański. Mamy własne wspaniałe tradycje" - napisano. W tekście można także przeczytać, że "polscy politycy dolewają oliwy do ognia".