Koniec sielanki członków grupy Wagnera na Białorusi. Alaksandr Łukaszenka mówi "dość" i zaczyna wywozić wagnerowców "na wakacje", ale bilet jest tylko w jedną stronę. Według kanału Czeka-OGPU, którego źródła zbliżone są do kremlowskich służb bezpieczeństwa, to przez to, że Łukaszenka odmówił udziału w finansowaniu wagnerowców.