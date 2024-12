Białe święta tylko dla nich. "Ten rok będzie rekordowy"

Zgodnie z prognozami IMGW, na białe święta mogą liczyć jedynie mieszkańcy południowych krańców Polski , gdzie miejscami spadnie od 5 do 15 cm śniegu, a nawet i wyżej - do 20 cm. Instytut wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla regionu.

Podkarpacie, częściowo Bieszczady - śnieg widać głównie w górach. W pozostałej części kraju gdzieniegdzie - jak mówi rzecznik IMGW - pojawiać się będą opady deszczu ze śniegiem, ale nie utrzyma się on długo.

- Nie widać znaczącego ochłodzenia ani śnieżyc. Nie powiem jednak, że zima odeszła. Ona będzie się jeszcze pojawiała - mniej lub bardziej - ale będą to incydenty śnieżne - mówi dla WP Grzegorz Walijewski. Jak tłumaczy, jeśli śnieg spadnie, to poleży dzień, góra dwa, po czym stopnieje.

Generalnie z każdym kolejnym dniem będą napływać do Polski cieplejsze masy powietrza . Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przyniesie więcej przejaśnień i bezchmurne niebo prawie w całym kraju.

W nocy temperatury będą spadać poniżej 0 stopni Celsjusza, w dzień w górach maksymalnie -2 st., a w pozostałej części kraju średnio od 1 do 5 st. C. To, jak uczula rzecznik IMGW, oznacza, że na drogach będzie ślisko i niebezpiecznie.