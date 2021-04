Będzin. Domowa uprawa konopi indyjskich zlikwidowana, pomógł konflikt małżeński

Komenda policji w Będzinie poinformowała o zlikwidowaniu domowej uprawy konopi indyjskich. Około godziny 16:00 w środę. 7 kwietnia, mieszkanka Będzina poprosiła oficera dyżurnego o pomoc. Kobieta obawiała się swojego agresywnego męża, z którym była skonfliktowana. Będzińscy stróże prawa pojechali do jednego z domów w centrum miasta. Wraz z kobietą weszli do środka, jednak nie zastali tam agresywnego mężczyzny. Uwagę mundurowych przykuł za to charakterystyczny zapach marihuany, który wyczuli od razu po wejściu do mieszkania. Przeszukali dom i na piętrze znaleźli plantację konopi indyjskich. Mundurowi podczas przeszukania trafili także na słoik z zawartością suszu roślinnego.