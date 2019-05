Badania NASK. Polacy nie sprawdzają wiarygodności internetowych newsów

Ponad połowa polskich internautów zetknęła się w ostatnich miesiącach z manipulacją lub dezinformacją. Równocześnie 37 proc. w ogóle nie sprawdza wiarygodności publikowanych w sieci informacji. To szczególnie niebezpieczne przed wyborami. Stąd pomysł na portal: BezpieczneWybory.pl.

– I to jest największe wyzwanie: jak nauczyć użytkowników sieci rozróżniania prawdy od fałszu, faktów od opinii? Większość naszego społeczeństwa wychowana jest w kulcie słowa. To, co napisane jest prawdziwe. Tymczasem zmieniło się otoczenie medialne. Jesteśmy zalewani informacjami – co gorsza – nie sprawdzamy ich źródła. Edukacja w zakresie dezinformacji to dziś podstawa – przekonuje Marek Zagórski, minister cyfryzacji.