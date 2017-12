Awantura w samolocie. Poszło o śmierdzące stopy

Podczas lotu z Moskwy do Kaliningradu, jeden z pasażerów ściągnął buty i skarpety, co ewidentnie nie spodobało się siedzącym w jego pobliżu osobom. W wyniku kłótni Rosjanin został ugodzony nożem.

Zdarzenie, które miało miejsce podczas lotu krajowego w Rosji pokazuje, do jakich sytuacji może doprowadzić brak chęci dostosowywania się do pewnych, nieumownych zasad panujących w transporcie zbiorowym. Jak podaje portal Fly4free, problem pojawił się już na samym początku podróży, gdy 31-letni pasażer zdjął obuwie i skarpety , chcąc w ten sposób dać odpocząć stopom.

To bardzo nie spodobało się innym osobom na pokładzie, zwłaszcza siedzącemu obok mężczyźnie. Nie chodziło o sam fakt ściągnięcia butów, ale o przykry zapach, jaki wydzielały jego stopy. Mimo licznych uwag i próśb, nie zamierzał się do nich dostosować. Doprowadziło to do bardzo ostrej wymiany zdań i przepychanek, które trwały przez cały, 2-godzinny lot z Moskwy do Kaliningradu.