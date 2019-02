Atlas Arena zagra przeciwko mowie nienawiści. Wielki koncert „Artyści przeciw nienawiści” w Łodzi już w lutym

Atlas Arena będzie gościć największych polskich artystów, którzy jednym głosem sprzeciwią się mowie nienawiści podczas koncertu „Artyści przeciw nienawiści”. Wydarzeniem, które skłoniło artystów do jawnego sprzeciwienia się temu zjawisku była śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Atlas Arena Łódź – „Artyści przeciw nienawiści”

Koncert w Atlas Arenie będzie odpowiedzią artystów na wydarzenia z Gdańska. Można go odbierać jako sprzeciw i opozycję wobec fali hejtu i mowy nienawiści, która każdego dnia przelewa się w polskim internecie. Koncert ponad podziałami może być dowodem na to, że konflikty i wzajemną niechęć można porzucić, a współpraca między różnymi środowiskami może doprowadzić do powstania czegoś naprawdę ważnego.

Atlas Arena Łódź – data koncertu i bilety na „Artyści przeciw nienawiści”

Atlas Arena już 27 lutego stanie się gospodarzem koncertu „Artyści przeciw nienawiści”. Bilety na to wydarzenie będą kosztowały 50 zł. Niestety nie wiadomo na razie kiedy rozpocznie się sprzedaż wejściówek na Atlas Arenę. Agnieszka Hyży, rzecznik prasowa koncertu „Artyści przeciw nienawiści”, zaznaczyła, że bilety będą swego rodzaju cegiełką wspomagającą organizację imprezy. Zakup wejściówki upoważnia zarówno do wzięcia udziału w koncercie „Artyści przeciw nienawiści”, jak również do uczestnictwa we wszystkich atrakcjach dostępnych na Atlas Arenie.